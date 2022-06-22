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Путин указал на пренебрежение принципами мировой экономики в странах Запада

Президент Путин заявил, что Запад пренебрегает базовыми принципами мировой экономики

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Страны Запада пренебрегают базовыми принципами мировой экономики, в результате чего экономический кризис приобретает хронический характер, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности, — проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — указал он в ходе выступления на деловом форуме БРИКС.

Глава государства отметил, что в результате политически мотивированных санкций и все новых механизмов давления на конкурентов проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер.

Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин заявил в разговоре с «Лентой.ру», что основные проблемы в мировой экономике не связаны со специальной военной операцией на Украине. Нынешние проблемы, по его словам, возникли гораздо раньше спецоперации и связаны с целым рядом ошибочных решений Запада.

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Алина Гончарова
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