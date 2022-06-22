Мастер по ремонту телефонов опубликовал интимные снимки заказчицы и сел в тюрьму

Africa News: мастер по ремонту телефонов сел в тюрьму за шантаж заказчицы интимными фото

Мастер по ремонту телефонов в столице Ганы Аккре сел в тюрьму на 14 лет за публикацию в соцсетях интимных снимков заказчицы, которая просила его разблокировать ее телефон. Об этом сообщает Africa News.

22-летний мужчина по фамилии Дога получил заказ на разблокировку телефона от проживающей в Гане гражданки Ливана. Выполнив работу, Дога стал просматривать содержимое памяти телефона и увидел фото его владелицы в обнаженном виде. Он отправил заказчице фотографии и начал шантажировать ее, потребовав деньги за их нераспространение. После этого женщина заблокировала телефон. Тогда обвиняемый опубликовал интимные фотографии женщины в соцсетях.

Суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы за сексуальное вымогательство. Еще два года заключения мужчина получил по обвинению в несогласованной публикации интимных снимков. В Гане, согласно новому закону о кибербезопасности, публикация фотографий в обнаженном виде с целью мести или шантажа карается тюремным заключением на срок от пяти до 25 лет.

Ранее сообщалось, что женщина-юрист из города Пейсли в Великобритании отправила фотографии, на которых она изображена обнаженной, своему бывшему клиенту. Мужчина отбывает срок за то, что атаковал человека с мясницким ножом.