В ЛНР заявили об «обезличивании» тел погибших украинских военных в Донбассе

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ приказали «обезличивать» тела погибших военных в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приказали украинским военным «обезличивать» тела погибших бойцов ВСУ в Донбассе. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам офицера, находящимся в ЛНР украинским военнослужащим было дано указание забирать с тел своих погибших боевых товарищей документы и вещи, по которым их можно было бы опознать. Он также добавил, что в настоящий момент ведется опознание уничтоженных наемников.

Ранее Марочко сообщал, что при окружении ВСУ в районе городов Горское и Золотое была ликвидирована группа иностранных наемников. Подполковник отметил, что вместе с этим военными были взяты «трофеи» и получена «очень ценная развединформация».