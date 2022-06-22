Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР заявили об «обезличивании» тел погибших украинских военных в Донбассе

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ приказали «обезличивать» тела погибших военных в Донбассе
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приказали украинским военным «обезличивать» тела погибших бойцов ВСУ в Донбассе. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам офицера, находящимся в ЛНР украинским военнослужащим было дано указание забирать с тел своих погибших боевых товарищей документы и вещи, по которым их можно было бы опознать. Он также добавил, что в настоящий момент ведется опознание уничтоженных наемников.

Ранее Марочко сообщал, что при окружении ВСУ в районе городов Горское и Золотое была ликвидирована группа иностранных наемников. Подполковник отметил, что вместе с этим военными были взяты «трофеи» и получена «очень ценная развединформация».

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров
Киркорова уличили в неспособности платить по кредитам
Стало известно о повреждениях найденного в Якутии самолета
Психолог назвала действенные методы приучить ребенка к детскому саду
Ким Кардашьян оправдалась за порчу платья Мэрилин Монро
В Москве продолжилось падение спроса на новостройки
В ЛНР заявили об «обезличивании» тел погибших украинских военных в Донбассе
Великобритания назвала причину отказа в выдаче виз российской делегации
Журова оценила признание российского вратаря Шестеркина лучшим в НХЛ
Россия испытала «Грачат»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.