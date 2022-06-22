В ЛНР сообщили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого

Офицер Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого

При окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Горского и Золотого была ликвидирована группа иностранных наемников, взяты иностранные трофеи, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

«И сейчас мы говорим о полном окружении украинских войск. Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные "трофеи" иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Марочко, группировка ВСУ, находящаяся в населенных пунктах Горское и Золотое, «захлопнута».

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что южнее Лисичанска, в Горском и Золотом, попали в окружение более 1300 украинских военных и наемников.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что вскоре будет объявлено о взятии Лисичанска в кольцо. Он также рассказал о взятии под контроль поселка Катериновка. Почти полностью взято под контроль село Малая Камышеваха, указал Кадыров.