Российский нефтяной завод у границы с Украиной атаковали дроны

Губернатор Голубев: на территории атакованного ростовского НПЗ обнаружены обломки БПЛА

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области на границе с Украиной загорелся после того, как его атаковали беспилотники. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на территории предприятия обнаружили обломки аппаратов.

«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — говорится в публикации.

Позднее информацию об ударе с дронов подтвердили и на НПЗ, передает ТАСС.

«Произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (АО "НЗНП"), в результате которого произошел взрыв с образованием пожара» заявление завода

По данным губернатора, огонь распространился на площади 50 квадратных метров, возгорание ликвидировали в 10:50. Голубев добавил, что пострадавших нет, весь персонал был эвакуирован.

Он также сообщил, что работа завода приостановлена, на его территории ведутся следственные мероприятия, по итогам которых специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия.

Видео с ударом беспилотника опубликовали очевидцы

На кадрах запечатлен момент атаки, после которой начинается пожар. По неподтвержденным данным, на видео — БПЛА «Байрактар» турецкого производства.

По данным источника агентства ТАСС, один из беспилотников действовал как камикадзе.

«Один из них произвел удар, врезавшись в теплообменник, после чего начался пожар, второй улетел», — сообщил он.

Ранее ВСУ атаковали другие энергетические объекты на территории России

20 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским буровым платформам «Черноморнефтегаза». Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 21 июня пропавшими без вести числились семь человек. Еще пять работников спасли с платформы.

1 апреля пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Причиной возгорания стали авиаудары с двух вертолетов Ми-24, принадлежащих украинской авиации. Они зашли на территорию России на малой высоте, после чего атаковали нефтехранилища и типографию.