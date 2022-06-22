14-летняя девочка украла деньги у больной матери и потратила их на развлечения

Девочка из города Баодин украла ¥120 тыс у больной матери и потратила их на онлайн-игры

В Китае девочка-подросток украла 120 тысяч юаней (979 тысяч рублей), отложенные на операцию больной матери, и потратила их на покупки и онлайн-игры. Об этом сообщает South China Morning Post.

Родители 14-летней девочки обратились в полицию и попросили помочь им вернуть украденную сумму. Выяснилось, что деньги, скопленные женщиной по фамилии Цзя на лечение протрузии межпозвоночного диска, ее дочь потратила на покупку трех мобильных телефонов, еды, модной одежды и развлечения в интернете.

На 30 тысяч юаней (более 245 тысяч рублей) она купила аккаунты в онлайн-играх, а еще на 15 тысяч юаней (более 122 тысяч рублей) — смартфоны. Остальные деньги девочка потратила на прочие товары. «Она связала банковскую карту матери с онлайн-счетом в мессенджере WeChat и отправилась на интернет-шопинг», — рассказал в интервью изданию офицер полиции города Баодин, провинция Хэбэй.

Девочку допросили, получили у нее чеки на все покупки и связались с онлайн-платформой, через которую юная китаянка спустила украденное. Деньги за онлайн-игры, удалось вернуть, так как покупки внутри приложений запрещены лицам младше 16 лет, однако приобретение самих аккаунтов отменить нельзя. Кроме того, продавец телефонов отказался принимать использованные аппараты.

Всего к матери юной воровки вернулись только 60 тысяч юаней (около 500 тысяч рублей). Участвовавшие в возврате средств сотрудники полиции затруднились ответить, была ли женщина прооперирована, но усомнились в этом, так как вернуть удалось только половину украденных денег, а само лечение стоит еще дороже.

В августе 2021 года сообщалось, что 38-летний житель Великобритании украл наследство сына. Деньги мужчина спустил на выпивку и наркотики.