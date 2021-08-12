Отец украл наследство сына и потратил его на алкоголь и развлечения

38-летний Дэниел Колфилд (Daniel Caulfield) из Тенби, Южный Уэльс, потратил оставленные в наследство сыну 38 тысяч фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей) на развлечения, алкоголь и наркотики. Об этом сообщает Mirror.

Мать Колфилда открыла банковский счет и положила на него деньги, чтобы внук смог оплатить обучение в университете или купить дом после того, как ему исполнится 18 лет. В 2015 году женщина умерла, а Колфилд с сестрой стали его попечителями и получили доступ к счету.

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Когда наследник стал совершеннолетним, он написал письмо отцу и тете с просьбой отдать ему деньги. На это Колфилд ответил, что он потратил все сбережения и не может их вернуть.

Сын мужчины написал заявление в полицию. По словам стражей правопорядка, Колфилд попросил прощения за то, что украл деньги и потратил их. Суд приговорил британца к двум годам условного заключения, а также обязал его пройти курс реабилитации и назначил 240 часов общественных работ. По словам Колфилда, он планирует разработать план возвращения долга сыну.

Ранее сообщалось, что бабушка лишила внучек наследства из-за татуировок. Решение бабушки не распространилось на двух братьев, у которых тоже были наколки.