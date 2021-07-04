Риелтор оказался долларовым миллиардером из-за ошибки в банке

Агент по недвижимости из американского штата Луизиана Даррен Джеймс (Darren James) обнаружил на своем банковском счету 50 миллиардов долларов (более трех с половиной триллионов рублей). Четыре дня семья Джеймс была миллиардерами, сообщает CNN.

Как оказалось, деньги были ошибочно переведены на семейный счет в банке.

«Это не ошибка одного нуля или ошибка двух нулей, похоже, кто-то заснул на клавиатуре», — пошутил риелтор. Поначалу он думал, что у него объявился богатый родственник, который оставил ему наследство, но это был технический сбой, который затронул не только его семью.

Позже банк восстановил баланс счета семьи до его правильного состояния. «Мы все еще пытаемся выяснить, что произошло, почему это произошло, как это произошло, но мы знаем, что это случилось не только с нами. Вызывает беспокойство тот факт, что мой счет скомпрометирован, а банк мне даже не позвонил. Мы ничего ни от кого не слышали», — поделился Джеймс.

Ранее стало известно об еще одном случае внезапного богатства. Житель американского штата Джорджия проснулся и обнаружил на своем криптовалютном счете триллион долларов (72,2 триллиона рублей). Студент-медик Крис Уилльямсон (Chris Williamson) восемь месяцев увлекался инвестициями в криптовалюту. 16 июня американец внезапно обнаружил, что на его банковском счете, куда он за несколько дней до этого положил 20 долларов (1,4 тысячи рублей) в валюте Rocket Bunny, лежит более триллиона долларов (72,2 триллиона рублей).