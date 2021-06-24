Мужчина проснулся обладателем 72 триллионов рублей из-за ошибки

Житель американского штата Джорджия проснулся и обнаружил на своем криптовалютном счете триллион долларов (72,2 триллиона рублей). Об этом сообщает издание The Mirror.

Студент-медик Крис Уилльямсон (Chris Williamson) восемь месяцев увлекался инвестициями в криптовалюту. 16 июня американец проснулся и внезапно обнаружил, что на его банковском счете, куда он за несколько дней до этого положил 20 долларов (1,4 тысячи рублей) в валюте Rocket Bunny, лежит более триллиона долларов (72,2 триллиона рублей).

«Я снова и снова смотрел на эти цифры... Я буквально упал с кровати и побежал к компьютеру, чтобы рассказать друзьям и посоветоваться, как теперь продать валюту», — рассказал он. На это друг ответил ему, что что-то не так.

Уилльямсон перевел деньги на другую платформу, где на его счете оказались совсем другие числа. Он понял, что его богатство могло быть ошибкой банка, и связался с биржей Coinbase, чтобы сообщить о недоразумении.

За несколько дней, пока сотрудники Coinbase выясняли причину проблемы, состояние американца успело вырасти. Уилльямсон не теряет надежды, что мог действительно стать обладателем триллиона долларов.

«Смотрите, мне нужно, чтобы вы прояснили ситуацию, потому что компания по производству яхт уже готова построить для меня яхту в форме пингвина», — пошутил он в одном из писем Coinbase.

Мужчина даже обратился в Twitter за советом к владельцу Tesla и миллионеру Илону Маску в надежде, что тот сможет подтвердить, что он богат.

Уилльямсон заявил, что, если он действительно разбогател, его главной целью будет помощь людям. На данный момент счет мужчины заморожен, но он практически уверен, что астрономическая сумма на его счете появилась по ошибке.