Врач предупредил о распространении в России более заразных подвариантов омикрона

Врач Каган заявил о распространении более заразных подвариантов омикрона в России

В России, как и в других странах, начинают распространяться более заразные подварианты омикрон-штамма. Об этом предупредил заслуженный врач Михаил Каган, сообщает «Газета.Ru».

«Подъем заболеваемости уже наблюдается в ряде европейских стран, но пока без сопутствующих серьезных заболеваний и смертей, характерных для предыдущих волн. Однако это не должно приводить к самоуспокаиванию», — считает Каган.

По его словам, более контагиозный вариант омикрона может вызвать новую волну COVID-19. Он назвал мерой защиты от роста заболеваемости ношение медицинских масок.

В России впервые сообщили об обнаружении нового варианта омикрон-штамма коронавируса ВА.4 12 июня. По словам заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, при этом в России доминирует вариант BA.2 или стелс-омикрон.

Впоследствии биолог Анча Баранова предрекла рост тяжести госпитализаций в России из-за нового варианта омикрона. «Поскольку это варианты, приближенные к дельте, хоть и на шасси омикрона, ждем, к сожалению, увеличения тяжести и госпитализаций», — заявила она.