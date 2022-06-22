Названо опасение Литвы в вопросе Калининграда

Алексей Леонков: запрет Литвы морского транзита в Калининград станет объявлением войны РФ

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Литва опасается перекрывать России морской транзит в Калининград, так как этот шаг будет равнозначен объявлению войны Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Литва не станет пытаться перекрыть для России морской транзит в Калининград, так как это было бы равнозначно объявлению войны», — считает Леонков.

По словам эксперта, Вильнюс вряд ли пойдет на блокировку морского пути по Балтике.

Леонков также отметил, что у России много экономических способов воздействия на Литву, но их стоит принимать не постепенно, а все сразу, чтобы создать шоковый эффект для республики.

До этого хорватский журналист Антун Роша допустил, что Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион. Он напомнил, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию и Вильнюс может этим воспользоваться. Источники журналиста полагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. По предварительным оценкам, ограничение может затронуть до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы. США поддержали решение Литвы.

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