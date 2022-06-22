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В Хорватии допустили перекрытие Литвой газа в Калининград

Advance: журналист Роша допустил, что Литва может перекрыть поставки газа в Калининград

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Хорватский журналист Антун Роша в своей статье для Advance допустил, что Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион.

Роша напомнил, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию и Вильнюс может этим воспользоваться. Источники журналиста полагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены.

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По мнению Роши, Литва хочет преподнести происходящее как исполнение санкций Европейского союза (ЕС), однако в глазах Москвы это выглядит антироссийским шагом.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. По предварительным оценкам, ограничение может затронуть до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы. США поддержали решение Литвы.

В ответ в МИД России потребовали от Литвы возобновить грузовой транзит через свою территорию в Калининградскую область и пригрозили «защищать свои национальные интересы», если в Вильнюсе не прислушаются к требованию Москвы.

Ударная волна


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Марина Совина
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