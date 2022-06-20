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В МИД ответили на блокаду Калининградской области со стороны Литвы

В МИД ответили на блокаду Калининграда Литвой и пообещали защищать национальные интересы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия будет защищать свои интересы, если Литва не возобновит грузовой транзит через свою территорию в Калининградскую область. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В ведомстве заявили, что российская сторона «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», если в ближайшее время Литва не восстановит в полном объеме грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). По предварительным оценкам, ограничение коснется от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов и металлов.

Позднее из-за соответствующего решения в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и «потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций».

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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