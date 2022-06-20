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Литовского дипломата вызвали в МИД России из-за блокады Калининградской области

Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ из-за блокады Калининградской области

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД России из-за решения республики начать железнодорожную блокаду транзита российских товаров, попавших под санкции в ЕС, в Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении транзита группы товаров, включенных в санкции Евросоюза, 17 июня. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом. (...) Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — говорится в сообщении.

Ранее в Совете Федерации заявили о нарушении Вильнюсом ряда международных соглашений и потребовали от Европейского Союза исправить ситуацию с блокадой. В противном случае, как подчеркнули сенаторы, у России будут «развязаны руки» для решения этого вопроса любыми способами.

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Алевтина Запольская
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