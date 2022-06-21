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США поддержали решение Литвы блокировать транзит в Калининградскую область

Госдеп США поддержал решение Литвы блокировать транзит грузов в Калининградускую область

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

США поддержали решение Литвы блокировать транзит грузов в Калининградскую область. Такое заявление сделал официальный представитель госдепа Нед Прайс. Его слова приводит ТАСС.

«Мы приветствуем беспрецедентные экономические меры, принятые против России», — сообщил он в ходе брифинга.

Прайс подчеркнул, что США приветствуют действия стран, которые присоединяются к антироссийским ограничениям.

При этом, по словам Прайса, Вашингтон серьезно относится к угрозам в адрес Литвы и готов стоять за своих союзников по НАТО. Он напомнил о «железной приверженности» Соединенных Штатов НАТО и статье 5 о том, что нападение на одного означает нападение на всех. «И это не риторическая фигура», — заверил представитель Госдепа.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). По предварительным оценкам, ограничение может затронуть до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы.

В ответ на это в МИД России потребовали от Литвы возобновить грузовой транзит через свою территорию в Калининградскую область и пригрозили «защищать свои национальные интересы», если в Вильнюсе не прислушаются к требованию Москвы.

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Марина Совина
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