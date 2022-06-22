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В США назвали оптимальный способ вывоза зерна с Украины

Белый дом назвал экспорт зерна с Украины через порт Одессы оптимальным

Фото: Unsplash

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер прокомментировала ситуацию с вывозом украинского зерна. Ее слова приводит РИА Новости.

Файнер назвала вывоз зерна с Украины через порт Одессы оптимальным способом решить возникшую ситуацию. По ее словам, такой экспорт позволил бы транспортировать зерно в полном объеме и количестве по Черному морю.

«Проблема состоит в том, что Россия использует свой флот, чтобы блокировать этот порт и не позволить Украине доставить зерно на мировой рынок», — подчеркнула представитель Белого дома.

Чиновник добавила, что украинское зерно также можно вывезти через Белоруссию.

«Однако данный вариант крайне проблематичен, в том числе потому, что там размещены российские войска. Таким образом, украинское зерно не может быть вывезено через север», — заключила Файнер.

Ранее в Турции раскрыли механизм вывоза зерна из портов Украины. По данным ТАСС, Анкара допускает открытие трех коридоров для экспорта товара из Одессы.

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Марина Совина
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