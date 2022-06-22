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В Турции раскрыли механизм вывоза зерна из портов Украины

ТАСС: Анкара рассматривает открытие трех коридоров для вывоза зерна из портов Одессы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Турция в рамках запуска стамбульского механизма на первом этапе рассматривает открытие трех коридоров для вывоза зерна из портов Одессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

«На первом этапе рассматривается возможность открытия трех безопасных коридоров из четырех портов Одессы», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. По плану, Москва разрешает Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины. Также турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод, где их встретят российские военные моряки и сопроводят через Черное море до Босфора, чтобы не допустить провокаций.

В начале июня президент России Владимир Путин сообщил, что есть несколько вариантов вывоза украинского зерна: через порты, подконтрольные Украине, включая Одессу, через подконтрольные России порты на Азовском море, через Дунай и Румынию, а также через Венгрию и Польшу.

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Варвара Кошечкина
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