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В России решили изменить тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей

ЦБ сообщил о решении изменить тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центральный банк решил изменить тарифы на ОСАГО из-за существенного подорожания автомобильных запчастей, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Банк России предлагает расширить коридор базового тарифа для большинства категорий автовладельцев. Увеличить диапазон планируется на 26 процентов и вверх, и вниз. Решение скорректировать базовые тарифы ЦБ объясняет расчетами, которые «учитывают актуальные данные о стоимости запчастей»: те, что чаще всего бьются при авариях, стали дороже почти на треть. На основании их стоимости и рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО.

Для владельцев легковых автомобилей страховщики будут устанавливать стоимость ОСАГО индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8 процента в обе стороны.

«В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных», — говорится в публикации ЦБ.

В мае стоимость полисов ОСАГО для легковых автомобилей по сравнению с январем, по оценкам СМИ, подорожала на 9 процентов, достигнув 5800 рублей. Основная причина подорожания полисов — рост стоимости запчастей. Представители рынка выразили уверенность в том, что в дальнейшем необходимо расширять тарифный коридор.

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Платон Щукин
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