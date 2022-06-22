69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В российском городе появился памятник с отпечатком ягодиц

В Якутске появился памятник с отпечатками ягодиц

Фото: @kyydaana

В Якутске появился памятник с отпечатком ягодиц. Об этом сообщила художница Кыыдана Игнатьева, передает SakhaDay.

Как считает главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, у скульптуры глубокий смысл. «Она является напоминанием того, что необходимо встать, чтобы начать действовать. А не сидеть на месте и быть диванным критиком», — сказала она.

Скульптура — подарок городу от одной из строительных компаний. Создатели рассказали, что на артобъект было потрачено 150 килограмм архитектурного бетона. Чьи именно ягодицы увековечены в бетоне, в организации не уточнили.

Сейчас скульптура стоит возле офиса компании, однако в ближайшее время ее перенесут в местность Чочур Мыран, где находится этнографический комплекс.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Российский нефтяной завод у границы с Украиной атаковали дроны
Появились подробности о взрыве снаряда в российской военной части
В Госдуме спрогнозировали изменение цен на технику при «сером» импорте
Исполнительница хита 80-х раскрыла размер своей пенсии
В Минспорта пообещали добиваться возвращения россиян на международные турниры
IKEA проведет закрытую распродажу
Китай запретил России использовать иностранные самолеты для перевозки грузов
Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в российской воинской части
Названа самая красивая женщина в мире
Стало известно о планах предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.