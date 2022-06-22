Хотевший защитить детей от насилия депутат предложил включить в игры Росгвардию

Хотевший защитить детей от насилия депутат Хинштейн предложил включить в игры Росгвардию

Для повышения престижа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) ее следует включить в компьютерные игры. С такой инициативой к главе Росгвардии Виктору Золотову обратился депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, хотевший защитить детей от сцен насилия. Выдержки из письма депутата Золотову публикует «Коммерсантъ».

Один из предложенных Хинштейном вариантов работы ведомства с компьютерными играми — создание шутера о работе Росгвардии, другой — ее нативное включение в уже готовую игру. «Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — приводит издание текст обращения.

Депутат Хинштейн подтвердил «Коммерсанту» факт обращения к Золотову и отметил, что целесообразность использования компьютерных игр объясняется тем, что Росгвардия является самым «молодым» силовым ведомством. В Росгвардии подтвердили получение письма парламентария.

«Всякие эксперты могут сомневаться, сколько угодно. Абсолютно уверен в успехе этих проектов», — написал депутат в своем Telegram-канале.

После стрельбы в Пермском университете 20 сентября 2021 года, в результате которой погибли шесть человек и еще 40 были ранены, Хинштейн заявлял, что засилье жестокости на телеэкранах зашкаливает. «Нередко именно это и вызывает дополнительную агрессию, злобу, ожесточенность у наших детей и подростков», — утверждал тогда парламентарий.

Росгвардия была основана в 2016 году. В списке компетенций ведомства — контроль за оборотом оружия, охрана общественного порядка и режимных объектов.

Ранее исследователь Патрик Кьеркегор (Patrick Kierkegaard) из Эссекского университета выяснил, что жестокие игры не способствуют росту числа преступлений.