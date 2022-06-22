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Страх Пентагона перед российскими ПВО привел к отказу поставить Украине БПЛА

NI: Пентагон отказался дать Киеву передовые БПЛА MQ-1C из-за страха потерять их на Украине

Фото: U.S. Army / Spc. Latoya Wiggins / Reuters

Страх перед российскими ПВО привел к отказу Пентагона от идеи дать Киеву передовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C. Об этом сообщает обозреватель журнала The National Interest (NI) Тревор Филсет.

Согласно материалам издания, ранее президент США Джо Байден одобрил продажу Украине четырех беспилотников, однако в ходе проверки Управления безопасности оборонных технологий Пентагон отказался от этой идеи. Военные чиновники опасаются, что российские ПВО смогут сбить их и получить доступ к секретной электронике, что может поставить под удар американскую оборонную промышленность.

Обозреватель предположил, что производитель дронов General Atomics Aeronautical Systems способен в качестве альтернативы заменить чувствительную и передовую электронику на более простую. Такой шаг ухудшит боевые возможности аппарата, но сведет на нет все потенциальные угрозы, связанные с потерей технологии. Филсет отметил, что из-за процесса смены электронной начинки в аппаратах Киев может провести несколько месяцев без помощи украинским Военно-воздушным силам.

Ударная волна


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Виктория Кондратьева
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