Платежу по льготной ипотеке предрекли снижение

«ЦИАН.Аналитика»: платеж по льготной ипотеке может снизиться на 15,5 процента

После снижения ставки по льготной ипотеке ежемесячный платеж по кредитам может уменьшиться на 15,5 процента. Изменения предрекли эксперты «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

Ставку по льготной ипотеке решили снизить с 9 до 7 процентов годовых. По данным сервиса, в Старой Москве владельцы квартир стоимостью 16 миллионов рублей при прежней ставке в месяц отдавали 103 тысячи рублей. После нововведения он может снизиться до 87 тысяч. Ежемесячному платежу в Новой Москве за жилье стоимостью 8 миллионов рублей спрогнозировали уменьшение с 52 тысяч до 44 тысяч рублей.

На данный момент на первичном рынке Москвы находятся 42 тысячи лотов. По ипотеке с господдержкой из них можно приобрести 17,9 тысячи лотов. По словам специалистов, некорректно утверждать, что около 40 процентов активного предложения подходят под условия льготной ипотеки — расчет не учитывает весь спектр льготных предложений.

Ранее в «Авито Недвижимость» выяснили, что самый низкий платеж по льготной ипотеке на покупку типовой квартиры в новостройке со ставкой 7 процентов в российских городах-миллионниках — в Перми (23,18 тысячи рублей в месяц). На втором месте расположился Омск, в первую пятерку списка также вошли Челябинск, Волгоград и Екатеринбург.