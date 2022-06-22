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Платежу по льготной ипотеке предрекли снижение

«ЦИАН.Аналитика»: платеж по льготной ипотеке может снизиться на 15,5 процента

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

После снижения ставки по льготной ипотеке ежемесячный платеж по кредитам может уменьшиться на 15,5 процента. Изменения предрекли эксперты «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

Ставку по льготной ипотеке решили снизить с 9 до 7 процентов годовых. По данным сервиса, в Старой Москве владельцы квартир стоимостью 16 миллионов рублей при прежней ставке в месяц отдавали 103 тысячи рублей. После нововведения он может снизиться до 87 тысяч. Ежемесячному платежу в Новой Москве за жилье стоимостью 8 миллионов рублей спрогнозировали уменьшение с 52 тысяч до 44 тысяч рублей.

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На данный момент на первичном рынке Москвы находятся 42 тысячи лотов. По ипотеке с господдержкой из них можно приобрести 17,9 тысячи лотов. По словам специалистов, некорректно утверждать, что около 40 процентов активного предложения подходят под условия льготной ипотеки — расчет не учитывает весь спектр льготных предложений.

Ранее в «Авито Недвижимость» выяснили, что самый низкий платеж по льготной ипотеке на покупку типовой квартиры в новостройке со ставкой 7 процентов в российских городах-миллионниках — в Перми (23,18 тысячи рублей в месяц). На втором месте расположился Омск, в первую пятерку списка также вошли Челябинск, Волгоград и Екатеринбург.

Ударная волна
Нина Ташевская
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