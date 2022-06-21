Названы города с самыми низкими платежами по льготной ипотеке

«Авито Недвижимость»: самый низкий платеж по льготной ипотеке зафиксирован в Перми

Самый низкий платеж по льготной ипотеке на покупку типовой квартиры в новостройке со ставкой 7 процентов в российских городах-миллиониках — в Перми (23,18 тысячи рублей в месяц). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Недвижимость». Отмечается, что все расчеты были проведены для квартиры средней стоимости, взятой по льготной ипотеке на 22 года с первым взносом в 15 процентов.

Согласно информации экспертов, средний бюджет на покупку квартиры в Перми составляет 3,69 миллиона рублей, что является минимальным показателем среди городов-миллиоников. На втором месте в топе городов с самым низким платежом по льготной ипотеке расположился Омск, средняя цена квартиры в котором составляет около 4 миллионов рублей, а платеж — 25,3 тысячи рублей. В первую пятерку списка также вошли Челябинск, Волгоград и Екатеринбург.

В то же время в Москве платеж по льготной ипотеке составил 84 тысячи рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 54,7 тысячи.

Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил изменить ставку по льготной ипотеке. О возможности снизить ставку с 9 до 7 процентов годовых глава государства сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

17 июня Минфин внес на рассмотрение в правительство проект снижения ставки по льготной ипотеке до 7 процентов. Мера призвана улучшить жилищные условия граждан, поддержать строительную сферу и создать дополнительный спрос на недвижимость в стране.