Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Подростка осудят за рассылку 32 писем о «минировании» в 12 регионах России

Под Брянском 16-летнего подростка осудят за рассылку писем о минировании в ФСБ и МВД

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Брянской области 16-летнего подростка из поселка Клетня осудят за рассылку заведомо ложных сообщений о минировании торговых центров и учебных учреждений в 12 регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 22 сентября по 20 октября обвиняемый через телефон отправил 32 электронных письма на адреса органов ФСБ и МВД в Москве, Петербурге, Севастополе, Свердловской области и в других субъектах. Это повлекло дестабилизацию деятельности оперативных служб, которым пришлось проводить антитеррористические и эвакуационные мероприятия, а также приостанавливать работу оргнанизаций.

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

20 мая сообщалось, что в Екатеринбурге ФСБ задержала подростка, рассылавшего сообщения о терактах в торговых центрах.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке
Стали известны подробности атаки беспилотников на российский нефтяной завод
В Эстонии обвинили Россию в имитации ракетных ударов по странам Балтии
Польша оценила возможность агрессии со стороны России
Торговцы российской нефтью нашли «новую Швейцарию»
Американский брокер перестанет принимать от россиян рубли
Названа стоимость отдыха по маршруту Путина
В ЛНР обвинили Киев в небрежном отношении к советским памятникам
Сокурова не выпустили из России в Финляндию
Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.