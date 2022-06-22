Подростка осудят за рассылку 32 писем о «минировании» в 12 регионах России

Под Брянском 16-летнего подростка осудят за рассылку писем о минировании в ФСБ и МВД

В Брянской области 16-летнего подростка из поселка Клетня осудят за рассылку заведомо ложных сообщений о минировании торговых центров и учебных учреждений в 12 регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 22 сентября по 20 октября обвиняемый через телефон отправил 32 электронных письма на адреса органов ФСБ и МВД в Москве, Петербурге, Севастополе, Свердловской области и в других субъектах. Это повлекло дестабилизацию деятельности оперативных служб, которым пришлось проводить антитеррористические и эвакуационные мероприятия, а также приостанавливать работу оргнанизаций.

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

20 мая сообщалось, что в Екатеринбурге ФСБ задержала подростка, рассылавшего сообщения о терактах в торговых центрах.