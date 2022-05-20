ФСБ здержала рассылашего сообщения о якобы минировании зданий в России подростка

ФСБ здержала подростка, рассылашего сообщения о ложном минировании зданий в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) по Свердловской области задержала в Екатеринбурге несовершеннолетнего, который сообщал в торговые центры Екатеринбурга и Каменска-Уральского о ложных угрозах террористического характера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

«Оперативниками УФСБ по Свердловской области, отдела "К" и ЦПЭ ГУ МВД по региону установлен и задержан несовершеннолетний, сообщивший в адрес торговых центров, расположенных в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, ложные угрозы террористического характера», — сообщили в ведомстве

По данным правоохранителей, в декабре 2021 года задержанный направил соответствующие сообщения в ТЦ Veer Mall (Екатеринбург), в январе 2022 года - в «Каменск-Сити молл» и «Пассаж» (ЕкатериФнбург).

Федеральная служба безопасности (ФСБ) по Свердловской области задержала в Екатеринбурге несовершеннолетнего, который сообщал в торговые центры Екатеринбурга и Каменска-Уральского о ложных угрозах террористического характера.

Отмечается, что ранее подросток был вовлечен в деятельность интернет-сообщества, где участники «изучали алгоритмы и способы совершения лжеминирования, делились друг с другом результатами своих противоправных действий».

«В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")», — уточнили в УФСБ.

Ранее стало известно, что все 70 хабаровских школ в 16-й раз с начала года получили угрозы о «минировании». До этого электронные письма с угрозами присылали в вузы, мэрию, аэропорт, лечебные учреждения, а также торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.