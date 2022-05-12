Все 70 школ российского города получили сообщения о «бомбах»

Мэрия Хабаровска заявила о получении сообщений о «минировании» 70 школ

Все 70 хабаровских школ в 16-й раз с начала года получили угрозы о «минировании», рассказали в мэрии российского города. Сообщения о предположительно заложенных в учебных заведениях бомбах поступили в четверг, 12 мая.

«Учебные заведения города будут эвакуированы. Службы уже начали поиск злоумышленника. Безопасность детей будет обеспечена», — заявили в администрации.

До этого электронные письма с угрозами присылали в вузы, мэрию, аэропорт, лечебные учреждения, а также торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В апреле сообщалось о «минировании» Законодательной Думы Хабаровского края. Сообщения во всех случаях оказались ложными.

18 января в Хабаровске учеников и сотрудников всех школ эвакуировали после сообщений о минировании. Анонимная информация поступила в электронном виде. Из зданий школ вывели свыше 46,7 тысячи школьников и почти 3,2 тысячи сотрудников.

