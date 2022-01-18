Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Во втором за день российском городе из-за угрозы минирования эвакуировали школы

В Хабаровске сотрудников и учеников всех школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Хабаровске учеников и сотрудников всех школ эвакуировали после сообщений о минировании. Об этом сообщили в городской администрации, передает ТАСС.

Во вторник, 18 января, также сообщалось об эвакуации образовательных учреждений Биробиджана. Хабаровск стал вторым за день российским городом, где в школы поступили сообщения о минировании.

«Эвакуируют все школы, это 71 учреждение. Поступило сообщение о минировании в администрацию города», — заявил представитель ведомства.

Как сообщается на сайте администрации российского города, анонимная информация поступила в электронном виде. Из зданий школ эвакуированы свыше 46,7 тысяч школьников и почти 3,2 тысячи сотрудников. Несовершеннолетних размещают в близлежащих зданиях, добавили там.

Накануне сообщалось об эвакуации 85 школ в Ростове-на-Дону. Анонимные угрозы также поступали в образовательные учреждения 12 и 13 января — тогда за два дня эвакуировали 300 школ в шести российских городах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Канада отправила на Украину отряд спецназа
Женщина сделала тату в дешевом салоне и показала неудачный результат
Российские штурмовики отработали уничтожение противника
Бортпроводник рассказал о распространенном обмане пассажиров на борту самолета
Неудачливый мужчина угадал все числа в лотерее и остался без огромного выигрыша
Во втором за день российском городе из-за угрозы минирования эвакуировали школы
В московской квартире обнаружили тело избитой женщины с искусанным лицом
В Роспотребнадзоре допустили вероятность многократного инфицирования COVID-19
Москвичи нашли пианино в сугробе
Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter