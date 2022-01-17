Число эвакуированных из-за угроз российских школ увеличилось

Число образовательных учреждений Ростова-на-Дону, в которых провели эвакуацию сотрудников и школьников из-за сообщений с угрозами, увеличилось до 85. Об этом сообщили в администрации города, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об эвакуации не менее 14 школ российского города.

В администрации рассказали, что после эвакуации помещения учебных заведений проверяют кинологи. Информация о минировании не подтвердилась, добавили там.

Волна ложных минирований началась в России в начале года. За 12 и 13 января в стране эвакуировали 300 школ в шести городах, среди которых Екатеринбург, Саратов, Красноярск, Архангельск, Самара и Нижний Новгород. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что информация о минировании учебных заведений города была отправлены из-за границы.