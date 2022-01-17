Еще в одном российском городе из-за сообщений с угрозами эвакуировали часть школ

В Ростове-на-Дону сотрудников и учеников не менее 14 школ эвакуировали из-за сообщений с угрозами. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах области.

По словам источника агентства во властных структурах, из-за сообщений с угрозами родителей попросили забрать детей из образовательных учреждений российского города.

В понедельник, 17 января, сообщения о минировании также поступили в школы Сахалина. В момент эвакуации учащихся в образовательных учреждениях не было, так как из-за мощного циклона с метелями школьников временно перевели на дистанционное обучение.

Массово эвакуировать школы в России из-за сообщений с угрозами начали 12 января. За 12 и 13 января в стране эвакуировали 300 школ в шести городах, среди которых Екатеринбург, Саратов, Красноярск, Архангельск, Самара и Нижний Новгород. По словам мэра Екатеринбурга, сообщения о минировании учебных заведений города были отправлены из-за границы.