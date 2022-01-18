Еще в одном российском городе школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Еврейской автономной области (ЕАО) в Биробиджане учащихся и сотрудников школ эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом рассказали в мэрии, передает РИА Новости.

По словам замглавы мэрии Биробиджана Константина Ананьева, сообщения с угрозами поступили по электронной почте. Школьников отпустили домой, в образовательных учреждениях работают экстренные службы.

Он добавил, что по каждому сообщению с угрозами в российском городе правоохранительные органы проводят проверку. Следователи также устанавливают лица, причастные к анонимным сообщениям.

Накануне ложные сообщения с угрозами терроризма поступили в школы Ростова-на-Дону. За сутки в городе эвакуировали 85 учреждений.

Волна ложных минирований началась в России в начале года. За 12 и 13 января в стране эвакуировали 300 школ в шести городах, среди которых Екатеринбург, Саратов, Красноярск, Архангельск, Самара и Нижний Новгород. Все сообщения оказались ложными.