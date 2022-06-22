В Белоруссии сообщили о тайном захоронении убитых беженцев в Польше

СК Белоруссии сообщил делегации из Ирака о тайном захоронении убитых беженцев в Польше

Следственный комитет Белоруссии в ходе встречи в Минске с делегацией Ирака довел до нее информацию о массовых казнях и тайном захоронении убитых беженцев польскими военнослужащими на приграничной территории в Польше. Об этом сообщает на сайте ведомства.

Информация о захоронении была получена в ходе расследования от сбежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко, найденного позднее мертвым в Минске. Белорусские следователи зафиксировали преступные действия в отношении 135 граждан Ирака, получивших телесные повреждения в результате применения к ним насилия и специальных средств польскими силовиками.

Кроме того, белорусская сторона предоставила иранской делегации информацию и материалы о ходе и результатах расследования уголовного дела о преступлениях против беженцев из стран Ближнего Востока и Афганистана, в том числе Ирака.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда с белорусской стороны туда подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. Позже их разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги». Лагерь беженцев просуществовал до 22 марта. Часть людей отправили на самолетах в Ирак, остальных расселили на территории Белоруссии в ожидании эвакуации. Евросоюз называл миграционный кризис «гибридной агрессией» Минска.

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