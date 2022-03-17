В Минске сообщили о смерти сбежавшего в Белоруссию польского солдата

СК Белоруссии сообщил о гибели перешедшего на сторону Минска польского солдата Эмиля Чечко

В Следственном комитете (СК) Белоруссии сообщили о смерти сбежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко. Об этом пишет Telegram-канал БЕЛТА.

По данным СК, Чечко был обнаружен повешенным по месту проживания в Минске. «Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия», — заявили в ведомстве.

В СК также уточнили, что для установления точной причины гибели Чечко была назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что следователи рассматривают все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил (ВС) Польши Эмиль Чечко перешел на территорию Белоруссии 16 декабря 2021 года, после чего попросил в республике убежища. Он рассказал, что его сослуживцы убили сотни беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Европейский союз (ЕС). За несколько месяцев до побега солдата в Белоруссию польский суд приговорил его к лишению свободы на шесть месяцев за избиение собственной матери.