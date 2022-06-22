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Польша оценила возможность агрессии со стороны России

Премьер Польши Моравецкий заявил о беспокойстве из-за «сувалкского коридора»

Фото: Leszek Szymański / Globallookpress.com

Польша не видит перспективы агрессии со стороны России, так как является членом НАТО. Так оценил соответствующую возможность премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира. Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз», — высказался политик. При этом он выразил беспокойство из-за «сувалкского коридора» — 100-километрового участка польской земли в районе города Сувалки, расположенного между Белоруссией и Калининградской областью.

«Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают "сувалкский коридор" одним из критических мест на карте Североатлантического союза», — заявил Моравецкий. По его словам, эта территория находится под пристальным вниманием Варшавы и всего альянса.

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Польский премьер подчеркнул, что в районе «сувалкского коридора» присутствуют вооруженные силы страны. «Там также, недалеко от "сувалкского коридора", стоят международные силы НАТО, так что наша безопасность соответствующая и адекватная», — добавил он.

Ранее бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей заявил, что НАТО следует сделать бесполетную зону над Западной Украиной. По его словам, если российские силы не прекратят ракетные удары, то Польша может развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины.

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Виктория Кондратьева
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