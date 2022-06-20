В Польше призвали сбивать российские ракеты над Западной Украиной

Экс-глава БНБ Польши генерал Козей призвал НАТО сбивать ракеты ВС России на западе Украины

Бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей заявил, что НАТО следует сделать бесполетную зону над Западной Украиной. Об этом он сообщил в интервью с Onet.

Козей заявил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожают поступающее на Украину западное вооружение в регионах, граничащих с Польшей. Российские войска выполняют эти задачи, используя ракеты большой дальности. Козей призвал защитить оружие, поставленное Киеву, и призвал НАТО сбивать российские ракеты на западе Украины

«Это неприемлемо. Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы», — подчеркнул Козей.

Генерал пригрозил, что если российские силы не прекратят ракетные удары, «то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал способ вернуть Украине контроль над Донбассом. По его мнению, для этого нужно поставлять Киеву современное вооружение.