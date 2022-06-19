В НАТО назвали способ вернуть Украине контроль над Донбассом

Столтенберг заявил, что поставки оружия помогут Украине вернуть контроль над Донбассом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал фактор, который, по его мнению, сможет помочь Киеву вернуть контроль над Донбассом. Он считает, что сделать это позволят поставки современного вооружения украинским войскам. Такое заявление глава Североатлантического альянса сделал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, пишет РИА Новости.

Столтенберг выразил мнение, что «с еще большим количеством современного вооружения возрастает вероятность» того, что Украина сможет «выбить» российские войска с территории Донбасса​​​.

НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но [альянс] не является частью конфликта Йенс Столтенберг генсек НАТО

При этом генсек НАТО вновь подчеркнул, что военно-политический блок не будет посылать на Украину своих военнослужащих.

Столтенберг также отметил, что «никто не знает», сколько конфликт на Украине продлится — и призвал страны быть готовыми к тому, что он может «длиться годы».

«Путь к конфронтации»

Посол России в США Анатолий Антонов назвал поставки вооружения Киеву путем к конфронтации Москвы и Вашингтона. Российский дипломат отметил, что в текущих обстоятельствах проявляется близорукость американцев.

Он объяснил, что обуреваемые желанием нанести стратегическое поражение России американские элиты повышают ставки в эскалации напряженности и продолжают накачивать Киев оружием.

Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями

Анатолий Антонов посол России в США

При этом посол также заявил, что планы США по «санкционному удушению» России не достигли своих целей. Он отметил, что бездумное введение ограничительных мер только усугубляет нынешнее положение экономики США. Вашингтон готов «стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать», что выглядит абсурдно, добавил российский дипломат.

Помимо этого, Антонов призвал США прекратить тешить себя иллюзиями о «разгроме» России. Развитие ситуации вокруг Украины станет «лакмусовой бумажкой», которая покажет готовность западных стран учитывать озабоченности России в сфере безопасности, пояснил он. Исход процесса урегулирования ситуации на Украине будет зависеть от дальнейшего продвижения по пути стабилизации евробезопасности, считает посол.

Группа поддержки Киева

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в газете Sunday Times выразил мнение, что Западу «необходимо приучать себя к длительной войне», поскольку, считает он, российские власти «прибегают к кампании на истощение».

По его словам, конфликт на Украине может продлиться несколько лет. При этом решительность западных стран в вопросе поддержки киевских властей не должна ослабевать, подчеркнул Джонсон.

Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить [ситуацию] и со временем победить Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

17 июня Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров британский премьер пообещал, что Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги также посетили Украину, где встретились с Зеленским. После проведения переговоров Макрон сообщил, что западные страны не станут поставлять Украине самолеты и штурмовые танки.