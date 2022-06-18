Антонов назвал накачку Украины вооружениями путем к конфронтации России и США

Посол Антонов назвал поставки оружия Киеву прямым путем к конфронтации России и США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал поставки вооружения Киеву путем к конфронтации Москвы и Вашингтона. Об этом он заявил в статье для журнала Newsweek.

Российский дипломат отметил, что и в текущих обстоятельствах проявляется близорукость американцев. Он объяснил, что обуреваемые желанием нанести стратегическое поражение России американские элиты повышают ставки в эскалации напряженности и продолжают накачивать Киев оружием.

Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями Анатолий Антонов Посол России в США

При этом посол также заявил, что планы США по «санкционному удушению» России не достигли своих целей. Он отметил, что бездумное введение ограничительных мер только усугубляет нынешнее положение экономики США. Вашингтон готов «стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать», что выглядит абсурдно, добавил российский дипломат.

Помимо этого, Антонов призвал США прекратить тешить себя иллюзиями о «разгроме» России. Развитие ситуации вокруг Украины станет «лакмусовой бумажкой», которая покажет готовность западных стран учитывать озабоченности России в сфере безопасности, пояснил он. Посол подчеркнул, что исход процесса урегулирования ситуации на Украине будет зависеть от дальнейшего продвижения по пути стабилизации евробезопасности.

Упадок американоцентричной модели мироустройства

В своей статье Антонов также констатировал упадок американоцентричной модели мироустройства. По его мнению, именно в нем и заключаются истоки нынешнего кризиса.

Антонов обратил внимание на то, что обстановка на Украине накалена до предела, и в это втягивается все больше стран Восточной Европы. Кроме того последствия кризиса становятся заметны по всему миру, и это свидетельствует о том, что истоки нынешнего конфликта находятся не в Украине. «Речь идет об упадке американоцентричной модели мироустройства. А точнее о крахе попыток США удержать роль гегемона и назначить себя "путеводной звездой" для всех государств», — отметил он.

Посол подчеркнул, что на данный момент мир двигается в сторону полицентричности. В частности, усиливается значимость государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Кроме того, для обеспечения безопасности очень важна роль Совбеза ООН.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал характерные черты и признаки «падающих цивилизаций». Он отметил, что они присущи эпохе заката Древнего Рима, но сегодня таковые легко найти в современных западных обществах, например в США.

Среди признаков сенатор назвал жесткую приверженность одной общественно-экономической модели, которая объявляется венцом творения, и нетерпимость к остальным, постепенное исчезновение подлинных политических лидеров и снижение компетентности правящей элиты, блокировка политиков, предлагающих и способных проводить альтернативную стратегию.

Последняя капля

Антонов также рассказал о том, что США начали вмешиваться во внутренние процессы России и создавать угрозы ее национальной безопасности, все ближе подступая к государственным границам. Дипломат заявил, что Москва долго разъяснила недопустимость подобных действий и предупреждала о неминуемости решительного отпора, но никто ее слушал.

Всему есть предел. Последней каплей стал отказ Вашингтона и Брюсселя учесть российские озабоченности по гарантиям безопасности Анатолий Антонов посол России в США

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что создание угроз для России на Украине сравнимо с тем, как если бы РФ создала антиамериканский плацдарм в Мексике. «Кроме того, начали создавать на Украине такой антироссийский плацдарм. Ну-ка попробуйте, мы начнем создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь там, на границах с Соединенными Штатами, в Мексике», — порассуждал Путин. Он также напомнил, что Россия в свое время убрала свои военные базы с Кубы, но Запад, по его словам, на это даже не смотрит, а создает угрозы для Москвы.