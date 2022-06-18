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Посол России констатировал упадок американоцентричной модели мироустройства

Посол России Антонов назвал упадок американоцентричного мироустройства причиной кризиса
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов констатировал упадок американоцентричной модели мироустройства в своей статье для журнала Newsweek. По его мнению, именно в нем и заключаются истоки нынешнего кризиса, передает ТАСС.

Антонов обратил внимание на то, что обстановка на Украине накалена до предела, и в это втягивается все больше стран Восточной Европы. Кроме того последствия кризиса становятся заметны по всему миру, и это свидетельствует о том, что истоки нынешнего конфликта находятся не в Украине. «Речь идет об упадке американоцентричной модели мироустройства. А точнее о крахе попыток США удержать роль гегемона и назначить себя "путеводной звездой" для всех государств», — отметил он.

Посол подчеркнул, что на данный момент мир двигается в сторону полицентричности. В частности, усиливается значимость государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Кроме того, для обеспечения безопасности очень важна роль Совбеза ООН.

Ранее Антонов заявлял, что отношения Вашингтона и Москвы на фоне развязанной против России экономической и дипломатической войны подошли к критической черте. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за Соединенных Штатов.

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Марина Совина
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