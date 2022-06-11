Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Антонов рассказал о подошедших к критической черте отношениях России и США

Российский посол в США Антонов: отношения Москвы и Вашингтона подошли к критической черте
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Отношения Вашингтона и Москвы на фоне развязанной против России экономической и дипломатической войны подошли к критической черте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме по случаю Дня России, текст выступления публикует Telegram-канал ведомства.

Как уточнил дипломат, на протяжении последних лет отношения двух государств «пребывали в глубоком кризисе», и на фоне специальной операции и принятых в отношении Москвы санкций ситуация осложнилась. По мнению Антонова, двусторонний политический диалог находится в «парализованном состоянии» по вине Соединенных Штатов.

Материалы по теме:
Биткоин, нефть и атомная бомба. Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
Биткоин, нефть и атомная бомба.Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
3 июня 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

«Российско-американские отношения, на протяжении последних лет пребывавшие в глубоком кризисе, подошли к критической черте на фоне развязанной против нас западными странами экономической и дипломатической войны», — рассказал он.

Антонов добавил, что враждебность перешла на бытовой уровень: представители русскоязычной диаспоры подвергаются нападкам и дискриминации. «Диалог между нашими странами отвечает интересам всего международного сообщества», — подчеркнул он.

Ранее Антонов сообщил, что предпосылок выправления отношений РФ и США на сегодняшний день нет.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дипломат назвал слова Байдена о вине Москвы в растущей инфляции неубедительными
Антонов рассказал о подошедших к критической черте отношениях России и США
Арестован экс-министра транспорта Приморья
Москвичи заностальгировали по советским балконам
Неизвестные взяли 38 человек в заложники на Карибах
В Пентагоне рассказал о способе вывоза украинского зерна
Посол России заявил о невозможности оставить Донбасс
Украинские дипломаты в Венгрии попытались сорвать концерт
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Экс-участник теробороны Херсона призвал сложить оружие и сотрудничать с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.