Антонов рассказал о подошедших к критической черте отношениях России и США

Российский посол в США Антонов: отношения Москвы и Вашингтона подошли к критической черте

Отношения Вашингтона и Москвы на фоне развязанной против России экономической и дипломатической войны подошли к критической черте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме по случаю Дня России, текст выступления публикует Telegram-канал ведомства.

Как уточнил дипломат, на протяжении последних лет отношения двух государств «пребывали в глубоком кризисе», и на фоне специальной операции и принятых в отношении Москвы санкций ситуация осложнилась. По мнению Антонова, двусторонний политический диалог находится в «парализованном состоянии» по вине Соединенных Штатов.

«Российско-американские отношения, на протяжении последних лет пребывавшие в глубоком кризисе, подошли к критической черте на фоне развязанной против нас западными странами экономической и дипломатической войны», — рассказал он.

Антонов добавил, что враждебность перешла на бытовой уровень: представители русскоязычной диаспоры подвергаются нападкам и дискриминации. «Диалог между нашими странами отвечает интересам всего международного сообщества», — подчеркнул он.

Ранее Антонов сообщил, что предпосылок выправления отношений РФ и США на сегодняшний день нет.