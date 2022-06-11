Антонов заявил об отсутствии предпосылок выправления отношений России и США

Посол России Антонов заявил, что предпосылок выправления отношений РФ и США нет

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предпосылок выправления отношений РФ и США на сегодняшний день нет. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», — сказал российский посол, отметив, что отношения могут и ухудшиться.

«Я даже не знаю, на низшей ли они точке. У меня нет уверенности», — сказал Антонов. По его словам, позитивные отношения РФ и США выгодны обеим сторонам, поскольку Соединенные Штаты не смогут в одиночку разрешить стоящие перед миром проблемы.

Он выразил мнение, что добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и Москве, и Вашингтону. «Как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом. Не решат проблемы стратегической стабильности без нас, проблему изменения климата», — заявил Антонов.

Ранее Антонов заявил, что Москва открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами, особенно на текущем этапе. «Россия открыта для дипломатического взаимодействия, основанного на взаимном уважении и равноправии, особенно сейчас, когда мир сталкивается со столь большим числом вызовов, требующих согласованного реагирования со стороны всего мирового сообщества», — сказал он.