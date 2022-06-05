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В России назвали присущие США характерные черты «падающих цивилизаций»

Сенатор Пушков заявил, что для США присущи характерные признаки «падающих цивилизаций»
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал характерные черты и признаки «падающих цивилизаций». Он отметил, что они присущи эпохе заката Древнего Рима, но сегодня таковые легко найти в современных западных обществах, например, в США.

Среди признаков сенатор назвал жесткую приверженность одной общественно-экономической модели, которая объявляется венцом творения, и нетерпимость к остальным, постепенное исчезновение подлинных политических лидеров и снижение компетентности правящей элиты, блокировка политиков, предлагающих и способных проводить альтернативную стратегию.

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Пушков также отметил, что угасающим цивилизациям свойственно принятие неадекватных стратегических решений, ведущих к подрыву экономического и социального потенциала, подбор управленцев не по эффективность, а по принципу политической лояльности, проповедь вседозволенности и потеря ценностных ориентиров.

Сенатор отметил, что эти черты присущи эпохе заката Древнего Рима, который служил и во многом служит для западной цивилизации образцом и источником исторического вдохновения. В том числе даже США в момент однополюсного мира и высшего расцвета собственной гегемонии объявляли себя его наследниками.

«Ирония же истории состоит в том, что, объявляя себя наследниками Римской империи, правящие элиты США имеют ввиду Рим в период его расцвета, но никак не упадка. Между тем именно упадок Древнего Рима содержит в себе важнейшие уроки для его современных западных наследников», — заключил Пушков.

Ранее Пушков выразил мнение, что нежелание Запада смириться с утверждением многополярного мира грозит миру конфликтами с риском ядерной катастрофы.

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Марина Совина
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