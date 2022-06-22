Японский депутат обвинил США и Британию в провокации конфликта на Украине

Депутат Судзуки заявил, что действия США и Британии спровоцировали конфликт на Украине

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что действия США и Великобритании во многом спровоцировали конфликт на Украине. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

«Все началось с того, что 23 октября прошлого года Украина запустила ударный беспилотник (Байрактар). Это положило начало всему. Тогда Путин понял, что удар может быть нанесен и по своему народу, и двинул войска. Но тут Америка стала провоцировать: "сейчас Россия нападет, сейчас Россия нападет"», — напомнил Судзуки.

По словам японского политика, президент США Джо Байден должен был «жестко сказать Украине прекратить использовать ударные беспилотники», а президента России Владимира Путина «призвать к сдержанности» вместо подстрекательства сторон к конфликту.

«Это немыслимо, я считаю. Потом страны "семерки", Британия выступила с провокационным жестким заявлением. По моему мнению, здесь была большая проблема», — добавил Судзуки. Депутат также призвал Японию «не поддаваться» на провокации, поступающие от США и Великобритании.

Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио будет сотрудничать со странами «Большой семерки» (G7) для дальнейшего увеличения давления на Россию. Правительство страны хочет сделать все, чтобы не оставить ей путей для обхода санкций, введенных из-за ситуации на Украине.