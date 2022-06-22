В Тобольске пройдет выставка пожарной техники

Выставка пожарной техники, приуроченная ко Дню города, пройдет в Тобольске 25 июня

Жителей Тобольска пригласили на выставку пожарной техники, приуроченной к празднованию Дня города 25 июня. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Посетителям покажут образцы пожарно-технического вооружения, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, средства индивидуальной защиты органов дыхания и специальную одежду пожарного.

Кроме того, профессионалы продемонстрируют процесс тушения пламени и работу с огнетушителем. Для этого на площадке выставки пройдут боевое развертывание от автоцистерны и подача стволов для тушения условного пожара.

Ранее в июне сообщалось, что объекты культурного наследия, которые входят в главный туристический маршрут Тобольска, промаркируют QR-кодами. Речь идет о доме из усадьбы купца Корнилова, жилом доме из усадьбы исследователя Сибири Дунина-Горкавича, мечети и здании гимназии, где работал директором Иван Павлович Менделеев.