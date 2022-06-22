Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Тобольске пройдет выставка пожарной техники

Выставка пожарной техники, приуроченная ко Дню города, пройдет в Тобольске 25 июня

Фото: МЧС России

Жителей Тобольска пригласили на выставку пожарной техники, приуроченной к празднованию Дня города 25 июня. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Посетителям покажут образцы пожарно-технического вооружения, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, средства индивидуальной защиты органов дыхания и специальную одежду пожарного.

Кроме того, профессионалы продемонстрируют процесс тушения пламени и работу с огнетушителем. Для этого на площадке выставки пройдут боевое развертывание от автоцистерны и подача стволов для тушения условного пожара.

Ранее в июне сообщалось, что объекты культурного наследия, которые входят в главный туристический маршрут Тобольска, промаркируют QR-кодами. Речь идет о доме из усадьбы купца Корнилова, жилом доме из усадьбы исследователя Сибири Дунина-Горкавича, мечети и здании гимназии, где работал директором Иван Павлович Менделеев.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Власти Калининграда назвали варианты решения проблемы транзита через Литву
Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом
Венгрии захотели помочь отказаться от газа из России
Российская авиакомпания приготовилась разбирать самолеты на запчасти
Спутник США снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки беспилотников
Мечтающую найти мужа богатую россиянку обманули в Tinder на 250 тысяч рублей
Госдума одобрила право властей засекретить сведения о золотом запасе России
СК возбудил уголовное дело после взрывов на нефтезаводе в Ростовской области
В ЕСПЧ прокомментировали намерение Британии отказаться исполнять решения суда
Рогозин рассказал об упадке и росте двигателестроения в «Роскосмосе»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.