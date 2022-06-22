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Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем

Realiste выяснила, что жилье в Таганском районе Москвы подешевело сильнее всего

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

C марта по июнь 2022 года жилье сильнее всего подешевело в Таганском районе Москвы. Такие данные назвали аналитики компании Realiste в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость квадратного метра в этой части столицы упала на 11,9 процента, до 500 тысяч рублей. Второе место среди локаций с максимально подешевевшим жильем занял Басманный район — там цена «квадрата» уменьшилась на 11,2 процента, до 519 тысяч рублей. На третьей строчке оказался Тверской район — в нем средняя стоимость «квадрата» снизилась на 10,26 процента, до 583 тысяч рублей. В пятерку лидеров также вошли районы Бибирево (минус 10,11 процента, до 234 тысяч рублей за «квадрат») и Нагатино-Садовники (минус 9,7 процента, до 352 тысяч рублей за «квадрат»).

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В Realiste снижение цен на жилье в Москве объяснили падением спроса на 50 процентов относительно такого же периода в 2021-м. Аналитики ожидают, что в дальнейшем такая тенденция сохранится. «Общая неопределенность рынка вызывает настороженность у потенциальных покупателей, и это один из факторов, который повлияет на прогрессирующее снижение спроса», — пояснил основатель Realiste Алексей Гальцев.

Однако основной причиной снижения цен специалисты назвали все еще высокую стоимость недвижимости, которая недоступна большинству россиян даже в ипотеку под низкий процент. По словам Гальцева, спрос на жилье в Москве может поддержать только коррекция цен на 15-25 процентов. «И если сегодня в большинстве случаев такую скидку можно получить только у продавца, то через четыре-пять месяцев на этот же процент снизится официальная стартовая цена продаж», — спрогнозировал эксперт.

Ранее аналитики риелторской компании Est-a-Tet назвали районы Москвы с самым подорожавшим жильем. Лидером рейтинга стал Донской район — там в мае 2022 года один квадратный метр в среднем подорожал на 11,7 процента, до 438,6 тысячи рублей. Второе место занял район Москворечье-Сабурово (плюс 10,8 процента), а третье — Восточный район (плюс 10,7 процента).

Ударная волна
Нина Ташевская
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