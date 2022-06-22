В Казахстане проверят причастность Украины к январским протестам

КНБ Казахстана проверит связь украинской «фабрики троллей» с январскими протестами

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверит предоставленные хакерами данные о связи украинской «фабрики троллей» с январским протестам. Об этом заявил заместитель председателя КНБ республики Аскар Амерханов, передает РИА Новости.

«Мы всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения, однозначно, и прокомментируем», — сказал Амерханов.

Ранее анонимный хакер из группы RaHDIt рассказал СМИ о том, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса), так называемая «фабрика троллей», причастен к организации протестов в Казахстане в январе 2022 года.

В начале года в Казахстане разгорелись массовые протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо. Позже экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в массовые беспорядки. Казахские власти назвали протестующих террористами, 766 человек были арестованы.