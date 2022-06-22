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Хакеры узнали о причастности Украины к январским протестам в Казахстане

Хакер из RaHDIt: «фабрика троллей» на Украине причастна к январским протестам в Казахстане

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Анонимный хакер из группы RaHDIt рассказал РИА Новости, что Украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в январе 2022 года.

По словам хакера, всего на Украине были созданы четыре подобных «фабрики троллей»: кроме одесского 83-го центра, это 72-й (главный) в Броварах Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области.

Как узнали хакеры, до 24 февраля все эти центры успешно работали. 83-й центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. «Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но то, что они приложили к этому руку, есть подтверждения», — заявил собеседник агентства.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Экономические требования быстро сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки, которые подавили силами армии. По официальным данным, погибли 230 человек. Центром столкновений была Алма-Ата.

Власти Казахстана назвали протестующих террористами. По данным генеральной прокуратуры, арестованы 766 человек. Там также заявили, что участникам беспорядков платили по 20-100 долларов.

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Марина Совина
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