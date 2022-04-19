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Прокуратура Казахстана назвала январские беспорядки проплаченными

Прокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков платили по 20-100 долларов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Генеральная прокуратура Казахстана назвала проплаченными январские беспорядки, передает NUR.KZ.

«В Алматинской области установлены граждане, которые в городе Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов США на человека», — заявил на брифинге замначальника 1-службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, митинги переросли в беспорядки, на подавление которых бросили армию. По официальным данным, погибли 230 человек.

Власти назвали протестующих террористами. В середине марта генпрокурор сообщил, что арестованы 766 человек.

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София Сарджвеладзе
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