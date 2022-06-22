В Чили заявили о возможной провокации США против России с участием Литвы

Журналист из Чили Лопес: США могут устроить провокацию против РФ с участием Литвы и Польши

США могут устроить «провокацию» против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, заявил чилийский журналист Гонсало Лира Лопес в видеозаписи, опубликованной на YouTube.

Обозреватель считает, что за решением Литвы ввести ограничение на транзит в Калининградскую область стоят Соединенные Штаты, цель который заключается в эскалации конфликта в регионе. «Администрация [президента США] Джо Байдена явно устраивает провокацию в Восточной Европе с участием Литвы и Польши против россиян», — сказал он.

По его словам, НАТО планирует спровоцировать армию России на защиту Калининграда. «Литва перерезала коридор между Калининградом и Россией. Также наблюдаются действия, похожие на перемещение литовских войск. У Литвы микроскопическая армия, но польские войска также пришли в движение», — подчеркнул журналист. Он добавил, что в последнее время военные Литвы активизировались на границе с Белоруссией.

Лопес считает, что таким образом американская сторона попытается отвлечь внимание своих граждан от высокой инфляции и проблем в экономике.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. По предварительным оценкам, ограничение может затронуть до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы. США поддержали решение Литвы.

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