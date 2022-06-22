Малышева высказалась о работе психологов

Врач Елена Малышева заявила, что психологи не отличают норму от патологии

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале высказалась о работе психологов. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Я категорически против психологов. Ужас в том, что психологи норму от патологии не отличают. Это люди, которых не учат этому», — раскритиковала специалистов Малышева.

В качестве примера медик вспомнила историю о том, как психолог не заметил, что клиентка находится в опасности: специалист не воспринял всерьез жалобы женщины на супруга и порекомендовал лучше кормить его, однако вскоре после этого мужчина убил жену из ревности. «Я не хочу плохо сказать о всех психологах, среди вас есть прекрасные люди, но это очень важно видеть норму и патологию», — добавила она.

«Поэтому основные врачи — это психиатры, их нечего бояться, и вторая группа — это врачи-неврологи», — назвала доктор специалистов, к которым стоит обращаться в случае возникновения проблем с ментальным здоровьем.

Ранее Малышева рассказала, что сон продолжительностью более десяти часов увеличивает риск умереть от сердечной атаки на 50 процентов. При этом на здоровье человека может негативно влиять и сон продолжительностью более восьми часов.