Пушилин описал грядущий трибунал над военными преступниками из ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил, что трибунал над военными преступниками состоится в Мариуполе

Международный трибунал над военными преступниками из Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических батальонов состоится, скорее всего, в Мариуполе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Описывая грядущий судебный процесс, политик указал, что его устав и регламент уже находятся в финальной стадии разработки. Власти республики планируют допустить на заседания иностранных журналистов, а также международные правозащитные организации, которые смогут защищать интересы обвиняемых.

Первый промежуточный этап трибунала, как заверил глава ДНР, может состояться в Донбассе до конца июля. «Затягивать мы не имеем права», — подчеркнул он.

Ранее Пушилин назвал число погибших мирных жителей в ДНР и ЛНР с начала военной операции России. Речь идет о как минимум 190 гражданских, еще около 900 получили ранения.