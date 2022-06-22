В ДНР назвали число погибших мирных жителей с начала спецоперации

Глава ДНР Пушилин заявил, что с начала СВО в республике погибло 190 мирных жителей

С начала специальной военной операции на Украине в Донецкой народной республике (ДНР) погибло 190 мирных граждан, в том числе девять детей. Такое число назвал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин также заявил, что в результате военных действий с начала СВО были ранены 900 человек.

Глава республики уточнил, что речь идет именно о мирных жителях. Данные по военным власти республики не раскрывают.

Ранее в ДНР заявляли, что с начала эскалации конфликта в Донбассе получили повреждения как минимум 4608 жилых домов и 990 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 63 медицинских учреждения.

Из-за усилившихся обстрелов Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы. Власти ДНР, по его словам, принимают «исчерпывающие меры», чтобы обеспечить безопасность граждан в кратчайшие сроки.